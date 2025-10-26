Πέθανε η κινηματογραφική «γιαγιά» της Λάσι
Σε ηλικία 100 ετών.
ΗJune Lockhart, που πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της πάνω στη σκηνή ή μπροστά στην κάμερα, υπήρξε μία από τις «αγαπημένες μαμάδες του Χόλιγουντ».
Η αγαπημένη ηθοποιός, που ενσάρκωσε τη ζεστή μητέρα Ruth Martin στη σειρά του CBS «Lassie» και τη Maureen Robinson, τη «μητέρα του διαστήματος», στο επίσης τηλεοπτικό «Lost in Space», πέθανε σε ηλικία 100 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.
«Έφυγε» από φυσικά αίτια στις 23 Οκτωβρίου, στο σπίτι της στη Santa Monica της Καλιφόρνια, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, June Elizabeth, και την εγγονή της, Christianna, σύμφωνα με δήλωση που έστειλε ο εκπρόσωπός της, Harlan Boll, στην εφημερίδα USA TODAY.
