Ντρου Μπάριμορ: «Το να μπω σε κέντρο αποκατάστασης στα 14 ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

ΗDrew Barrymore άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για την εμπειρία της να εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης σε ηλικία μόλις 14 ετών – μια περίοδο που, όπως είπε, τελικά αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή της.Η 50χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στο παρελθόν της μέσα από τη συζήτησή της με τη Mae Martin στην εκπομπή The Drew Barrymore Show την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Η Martin, 38 ετών, είναι δημιουργός, σεναριογράφος και πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του Netflix, Wayward, μιας μυστηριώδους ιστορίας που ακολουθεί έναν αστυνομικό καθώς ερευνά ένα σχολείο για «δύσκολους» εφήβους σε μια απομονωμένη μικρή πόλη.