Πάμελα Άντερσον: Το viral ρόφημα που επέλεξε για τα εγκαίνια του καταστήματος της (βίντεο)

Και το φλοράλ φόρεμά της

ΗPamela Anderson έκανε μία εμφάνιση αποπνέει φυσικότητα και απλότητα, στυλ που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

 
Η ηθοποιός και τηλεοπτική προσωπικότητα παρουσίασε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στη Νέα Υόρκη, το pop-up κατάστημα του νέου της beauty brand, Sonsie, στο Shopify NY, συνοδευόμενη από τον γιο της και συνιδρυτή, Dylan Jagger Lee.

 
Ο χώρος, παραμένει ανοιχτός στο κοινό για το Σαββατοκύριακο διακρίνεται για τη γαλήνη και τη φυσική αρμονία, με πράσινες πινελιές, αισθητηριακές λεπτομέρειες και έμπνευση από το σπίτι της Pamela στο Vancouver Island, το ίδιο μέρος που ενέπνευσε τη φιλοσοφία του Sonsie.


