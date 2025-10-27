H μεγάλη επιστροφή του ταγέρ
H μεγάλη επιστροφή του ταγέρ
Το κομψό δίδυμο σακάκι - φούστα επιστρέφει σε νέες γραμμές εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και αλάνθαστη λύση για τις εμφανίσεις του χειμώνα.
Το κομψό δίδυμο σακάκι - φούστα επιστρέφει σε νέες γραμμές εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και αλάνθαστη λύση για τις εμφανίσεις του χειμώνα.
Σε μια εποχή όπου το ντύσιμο για το γραφείο μπορεί να περιλαμβάνει φούτερ ή sneakers, οι παραδοσιακοί ενδυματολογικοί κώδικες μοιάζουν να ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, η χαλάρωση των κανόνων λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση και κάπως έτσι κομμάτια που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη workwear γκαρνταρόμπα τώρα ενσωματώνονται στην καθημερινή μας εμφάνιση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα; Το ταγέρ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα