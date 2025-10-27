H μεγάλη επιστροφή του ταγέρ
H μεγάλη επιστροφή του ταγέρ

Το κομψό δίδυμο σακάκι - φούστα επιστρέφει σε νέες γραμμές εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και αλάνθαστη λύση για τις εμφανίσεις του χειμώνα.

Σε μια εποχή όπου το ντύσιμο για το γραφείο μπορεί να περιλαμβάνει φούτερ ή sneakers, οι παραδοσιακοί ενδυματολογικοί κώδικες μοιάζουν να ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, η χαλάρωση των κανόνων λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση και κάπως έτσι κομμάτια που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη workwear γκαρνταρόμπα τώρα ενσωματώνονται στην καθημερινή μας εμφάνιση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα; Το ταγέρ.

