Οι μεγαλύτερες τάσεις στα πανωφόρια για το φθινόπωρο/χειμώνα 2025

Ο χειμώνας μπορεί να φέρνει μια δόση μελαγχολίας, όμως υπάρχει κάτι αδιαμφισβήτητα συναρπαστικό σε αυτή την αλλαγή του καιρού και σε όλες τις στυλιστικές δυνατότητες που φέρνει μαζί της. Στο Marie Claire, αγκαλιάζουμε αυτή τη μεταβατική στιγμή με ενθουσιασμό και έμπνευση, γιατί τίποτα δεν σηματοδοτεί καλύτερα την αρχή του χειμώνα από ένα πανωφόρι που συνδυάζει ζεστασιά και κομψότητα.