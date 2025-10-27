Τι συμβαίνει όταν σταματάς το μπότοξ

Τον Οκτώβριο του 2006 το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας έγινε στη Ρόδο. Ήταν τα χρόνια που οι γιατροί και οι πελάτες τους άρχιζαν να ανακαλύπτουν τις αισθητικές επεμβάσεις και ένιωθα ο πιο τυχερός άνθρωπος του πλανήτη που ήμουν προσκεκλημένη να παρακολουθήσω τις εξελίξεις. Το highlight ήταν το δείπνο της τελευταίας ημέρας με τον τότε πρόεδρο της Ακαδημίας, τον Έλληνα καθηγητή Ανδρέα Κατσάμπα. Φυσικά τον ρώτησα το αυτονόητο: τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να μείνει νέα; «Θα σου πω τι εφαρμόζω με τη σύζυγό μου (σ.σ.: που τον συνόδευε και ήταν όμορφη σαν ζωγραφιά). Βάζει την αλοιφή με ισοτρετινοΐνη των 4 ευρώ από τότε που τη γνώρισα και της κάνω ενέσεις μπότοξ. Το μπότοξ είναι σαν το αντηλιακό, πρέπει να το χορηγούμε για να προλάβει τις ρυτίδες της έκφρασης προτού ακόμη σχηματιστούν. Στις κόρες μου θα το ξεκινούσα από τα 20 τους».