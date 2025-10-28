H νέα εποχή του Jude Law
Στα 90s και τα 00s ήταν το πρόσωπο μιας γενιάς που απέπνεε στυλ και αυτοπεποίθηση. Σήμερα, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός αγκαλιάζει το πέρασμα του χρόνου και επιστρέφει με τον πιο ώριμο και σκληρό ρόλο της καριέρας του στο «Black Rabbit» του Netflix.
Ο Τζουντ Λο ήταν ένα πραγματικό golden boy προτού ο όρος αποκτήσει δυσάρεστες συνδέσεις με finance bros: ο ξανθός γόης με την αριστοκρατική εμφάνιση που έπαιζε σε ρομαντικά δράματα και ψυχολογικά θρίλερ κατακτώντας εξώφυλλα περιοδικών, κόκκινα χαλιά και, φυσικά, γυναίκες. Από τον «Ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ» και το «Closer» έως το «Cold Mountain» και το «Alfie» και από το θρυλικό λονδρέζικο παρεάκι Primrose Hill Set έως τις θυελλώδεις σχέσεις του (με την πρώτη σύζυγό του Σάντι Φροστ και την πρώην αρραβωνιαστικιά του Σιένα Μίλερ), ο ακαταμάχητος ηθοποιός ενσάρκωσε ιδανικά την επιθυμία και το στυλ της Cool Britannia.
Πλέον 52 ετών, δείχνει να έχει βρει την πιο ενδιαφέρουσα φάση της καριέρας του. Εχει παίξει τον δρα Γουάτσον και τον Αλμπους Ντάμπλντορ, τον νέο Πάπα και τον Καρένιν και παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να εκπλήσσει με τις επιλογές του. Στη νέα και ήδη επιτυχημένη σειρά του Netflix «Black Rabbit» μοιράζεται την οθόνη με τον Τζέισον Μπέιτμαν («Ozark») σε μια ιστορία που συνδυάζει θρίλερ και δράμα, γεμάτη σασπένς και συναισθηματική ένταση.
