Η Έμα Στόουν με Louis Vuitton στην πρεμιέρα της ταινίας Bugonia στη Νέα Υόρκη
H ηθοποιός επέλεξε ένα look από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου.
ΗEmma Stone έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της ταινίας Bugonia στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τρίτης, επιλέγοντας ένα look από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου Louis Vuitton. Το look της αποτύπωσε με ακρίβεια τη διακριτική και ανεπιτήδευτη προσέγγισή της στο κόκκινο χαλί.
