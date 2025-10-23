Η εκπληκτική απάντηση ενός γυμναστή σε γυναίκα που παραπονέθηκε ότι έχει «κοιλίτσα»
Η εκπληκτική απάντηση ενός γυμναστή σε γυναίκα που παραπονέθηκε ότι έχει «κοιλίτσα»
Την έκανε να δει εντελώς διαφορετικά ό,τι εκείνη θεωρεί ατέλεια
Η Lilly, μια γυναίκα που έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα fitness στο Instagram (lilylifts), έκανε μια διαφορετική ανάρτηση, όπου δεν μοιράζεται συμβουλές διατροφής ή άσκησης αλλά μια ατάκα που μπορεί να μας κάνει να αποδεχτούμε πιο εύκολα το σώμα μας – ακόμα και αν είναι λιγότερο γυμνασμένο από το δικό της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα