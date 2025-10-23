Emily in Paris: Νέο teaser για την πέμπτη σεζόν από τη Ρώμη

Το «Emily in Paris» μεταφέρεται στη Ρώμη στο νέο teaser της πέμπτης σεζόν. Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, το Netflix κυκλοφόρησε ένα μικρό video για την επικείμενη πέμπτη σεζόν της σειράς, που μας δείχνει την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ της Emily Cooper (Lily Collins) και του Marcello (Eugenio Franceschini), καθώς εκείνη απολαμβάνει τη ζωή της στη Ρώμη.«Ξεκινάμε με μια όμορφη γυναίκα. Δίπλα της ένας άνδρας. Είναι σαφές πως γνωρίζονται», ακούγεται μια φωνή στο teaser, όπου βλέπουμε στιγμές που η Emily και ο Marcello πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. «Αδύναμοι να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλο, μοιράζονται τελικά ένα φιλί».Το teaser δείχνει επίσης τον Marcello να αγγίζει το πόδι της Emily κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, να της χαμογελάει σε μια βόλτα με το αυτοκίνητο και τους δύο να μοιράζονται ένα τρυφερό φιλί στο κρεβάτι.«Η Ρώμη σου πάει πολύ», της λέει η κολλητή της στη σειρά,Mindy Chen (Ashley Park).Το υπόλοιπο teaser περιλαμβάνει πολυτελείς βόλτες με βάρκα, πάρτι και, φυσικά, συζητήσεις για δουλειά. «Αν είμαστε όλοι εδώ, ποιος είναι στο Παρίσι;» ρωτά ο Julien (Samuel Arnold) τους συναδέλφους του, πριν το τρέιλερ τελειώσει παιχνιδιάρικα με τις λέξεις «Emily in Rome» να εμφανίζονται στην οθόνη.