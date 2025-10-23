Καλιφόρνια: Γυναίκα κέρδισε δικαστήριο με τη βοήθεια του Chat GPT
Καλιφόρνια: Γυναίκα κέρδισε δικαστήριο με τη βοήθεια του Chat GPT

«Δεν θα μπορούσα ποτέ, μα ποτέ, να κερδίσω αυτή την έφεση χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης».

Καλιφόρνια: Γυναίκα κέρδισε δικαστήριο με τη βοήθεια του Chat GPT
Μια γυναίκα στην Καλιφόρνια κατάφερε να ανατρέψει την απόφαση έξωσης και να αποφύγει πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, σε μια δικαστική μάχη που κράτησε μήνες.

 
Όπως αναφέρει το NBC News, η Lynn White δυσκολευόταν να πληρώσει το ενοίκιό της και αρχικά έχασε σε δίκη με ενόρκους μετά την ειδοποίηση έξωσης. Αντί να συνεχίσει να συνεργάζεται με ένα τοπικό δίκτυο υπεράσπισης ενοικιαστών, αποφάσισε να συμβουλευτεί το ChatGPT και την πλατφόρμα AI αναζήτησης Perplexity, για να εκπροσωπήσει τον εαυτό της στο δικαστήριο.

 
Το chatbot εντόπισε πιθανά λάθη στη διαδικασία που αφορούσαν σε δικαστικές αποφάσεις, ενημέρωσε την ίδια για τα επόμενα βήματα και συνέταξε τις απαντήσεις προς το δικαστήριο.

«Δεν μπορώ να υποτιμήσω τη χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης στην υπόθεσή μου» δήλωσε η Lynn στο NBC. «Δεν θα μπορούσα ποτέ, μα ποτέ, να κερδίσω αυτή την έφεση χωρίς την AI».

 
Η Lynn είναι μία από τους πολλούς που εκπροσώπησαν τον εαυτό τους τους με τη βοήθεια της AI και κατάφεραν να βγουν νικητές.

Μια άλλη περίπτωση είναι η Staci Dennett, ιδιοκτήτρια επιχείρησης οικιακής γυμναστικής στο Νέο Μεξικό, που χρησιμοποίησε την AI για να διαπραγματευτεί επιτυχώς ένα διακανονισμό σχετικά με απλήρωτο χρέος.

