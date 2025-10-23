French Manicure: Η 2000’s εκδοχή με χοντρό tip κάνει την επιστροφή της
French Manicure: Η 2000’s εκδοχή με χοντρό tip κάνει την επιστροφή της
Ένα δυναμικό comeback!
Τα nail trends πολλαπλασιάζονται συνεχώς και ανάλογα με τη σεζόν, συναντάμε διαφορετικές παραλλαγές των nail styles. Μπορούμε να βρούμε από τα πιο ιδιαίτερα, χρωματιστά και γεμάτα σχέδια και gems νύχια, μέχρι απλές παραλλαγές ήδη αγαπημένων μας μανικιούρ.
Φέτος, επιστρέφει ένα ήδη πολύ αγαπητό nail style, το οποίο αφενός δεν έχει φύγει ποτέ από τη μόδα και το συναντάμε συνεχώς και παντού, αφετέρου όμως έρχεται να μας θυμίσει μία παλιά εκδοχή του, που αγαπήθηκε πολύ την δεκαετία των ’00s και δεν είναι άλλο, από το γαλλικό.
