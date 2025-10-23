French Manicure: Η 2000’s εκδοχή με χοντρό tip κάνει την επιστροφή της
MARIE CLAIRE

French Manicure: Η 2000’s εκδοχή με χοντρό tip κάνει την επιστροφή της

Ένα δυναμικό comeback!

French Manicure: Η 2000’s εκδοχή με χοντρό tip κάνει την επιστροφή της
Τα nail trends πολλαπλασιάζονται συνεχώς και ανάλογα με τη σεζόν, συναντάμε διαφορετικές παραλλαγές των nail styles. Μπορούμε να βρούμε από τα πιο ιδιαίτερα, χρωματιστά και γεμάτα σχέδια και gems νύχια, μέχρι απλές παραλλαγές ήδη αγαπημένων μας μανικιούρ.

 
Φέτος, επιστρέφει ένα ήδη πολύ αγαπητό nail style, το οποίο αφενός δεν έχει φύγει ποτέ από τη μόδα και το συναντάμε συνεχώς και παντού, αφετέρου όμως έρχεται να μας θυμίσει μία παλιά εκδοχή του, που αγαπήθηκε πολύ την δεκαετία των ’00s και δεν είναι άλλο, από το γαλλικό.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης