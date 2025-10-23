Ριζ Γουίδερσπουν:O μικρός γιος της είναι κολλημένος με την καριέρα της - «Θέλει οπωσδήποτε να κερδίσω όλα τα βραβεία»

ΗReese Witherspoon βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη στο The Kelly Clarkson Show και μίλησε για το απίστευτο ενδιαφέρον που δείχνει ο μικρότερος γιος της για την καριέρα της.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Kelly Clarkson ρώτησε τη βραβευμένη ηθοποιό για την ταινία Walk the Line, στην οποία πρωταγωνίστησε δίπλα στον Joaquin Phoenix. «Δεν έχεις κερδίσει Grammy, αλλά νόμιζα πως είχες, για εκείνο το soundtrack;» τη ρώτησε η Clarkson. «Ναι, το soundtrack κέρδισε το Grammy, όχι εγώ», απάντησ.Η παρουσιάστρια συνέχισε: «Μα είσαι μία από τις τραγουδίστριες! Είναι άδικο να μην πήρες κι εσύ ένα! Έχεις κερδίσει τα πάντα· θα μπορούσες να είσαι EGOT πλέον — όχι πως έχει σημασία, αλλά ήμουν σίγουρη ότι είχες ένα».