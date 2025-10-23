Τα ζώδια που προσελκύουν τύχη και χρήμα μέχρι το τέλος του μήνα

Αυτή την περίοδο, το σύμπαν φαίνεται να ευνοεί ιδιαίτερα τρία ζώδια, χαρίζοντάς τους ευκαιρίες για αφθονία, πρόοδο και επιτυχία πριν το τέλος Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με την αστρολόγο Amy Demure, αν και τα συγκεκριμένα ζώδια μπορεί να αντιμετώπισαν δυσκολίες το υπόλοιπο του μήνα, η ενέργεια του υπόλοιπου Οκτωβρίου θα τα βοηθήσει να αφήσουν πίσω ό,τι δεν λειτουργεί και να υποδεχθούν ευλογίες και νέα ξεκινήματα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να απελευθερωθούν από περιορισμούς και να ανοίξουν την καρδιά τους στις αλλαγές που υπόσχονται τα άστρα.