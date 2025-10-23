All’s Fair: Η νέα σειρά που παντρεύει τη μόδα, τη δύναμη και τη γυναικεία φωνή
All’s Fair: Η νέα σειρά που παντρεύει τη μόδα, τη δύναμη και τη γυναικεία φωνή

Από το Χόλιγουντ στο Παρίσι και το Λονδίνο — οι λαμπερές πρεμιέρες μιας σειράς που φέρνει τη γυναικεία εξουσία στο επίκεντρο.

All’s Fair: Η νέα σειρά που παντρεύει τη μόδα, τη δύναμη και τη γυναικεία φωνή
Η νέα σειρά All’s Fair του Ryan Murphy έκανε εντυπωσιακή έναρξη, τόσο στην οθόνη όσο και στο κόκκινο χαλί. Πρωταγωνίστρια είναι η Kim Kardashian, στον ρόλο μιας επιτυχημένης δικηγόρου διαζυγίων στο Λος Άντζελες, πλάι σε ένα καστ με ονόματα όπως η Glenn Close, η Sarah Paulson, η Niecy Nash-Betts, η Teyana Taylor και ηNaomi Watts. Η σειρά, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στο Hulu, συνδυάζει νομικό δράμα, προσωπικές ιστορίες και έντονο στοιχείο στυλ, εστιάζοντας σε γυναίκες που διακατέχονται από δύναμη, άποψη και φωνή.

