All’s Fair: Η νέα σειρά που παντρεύει τη μόδα, τη δύναμη και τη γυναικεία φωνή
All’s Fair: Η νέα σειρά που παντρεύει τη μόδα, τη δύναμη και τη γυναικεία φωνή
Από το Χόλιγουντ στο Παρίσι και το Λονδίνο — οι λαμπερές πρεμιέρες μιας σειράς που φέρνει τη γυναικεία εξουσία στο επίκεντρο.
Η νέα σειρά All’s Fair του Ryan Murphy έκανε εντυπωσιακή έναρξη, τόσο στην οθόνη όσο και στο κόκκινο χαλί. Πρωταγωνίστρια είναι η Kim Kardashian, στον ρόλο μιας επιτυχημένης δικηγόρου διαζυγίων στο Λος Άντζελες, πλάι σε ένα καστ με ονόματα όπως η Glenn Close, η Sarah Paulson, η Niecy Nash-Betts, η Teyana Taylor και ηNaomi Watts. Η σειρά, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στο Hulu, συνδυάζει νομικό δράμα, προσωπικές ιστορίες και έντονο στοιχείο στυλ, εστιάζοντας σε γυναίκες που διακατέχονται από δύναμη, άποψη και φωνή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα