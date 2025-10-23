Το Κέντρο Πομπιντού όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Πυροτεχνήματα και AI σε ένα αποχαιρετιστήριο show (βίντεο)
Το Κέντρο Πομπιντού όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Πυροτεχνήματα και AI σε ένα αποχαιρετιστήριο show (βίντεο)
Από τον καλλιτέχνη Guo-Qiang
Με ένα εντυπωσιακό show, με την υπογραφή του Κινέζου καλλιτέχνη Guo-Qiang και με τίτλο «The Last Carnival», το Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού στο Παρίσι αποχαιρέτησε το κοινό του για τα επόμενα πέντε χρόνια, στη διάρκεια των οποίων θα ανακαινιστεί ριζικά.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα