Το Κέντρο Πομπιντού όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Πυροτεχνήματα και AI σε ένα αποχαιρετιστήριο show (βίντεο)

Με ένα εντυπωσιακό show, με την υπογραφή του Κινέζου καλλιτέχνη Guo-Qiang και με τίτλο «The Last Carnival», το Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού στο Παρίσι αποχαιρέτησε το κοινό του για τα επόμενα πέντε χρόνια, στη διάρκεια των οποίων θα ανακαινιστεί ριζικά.