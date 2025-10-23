Έφυγε από τη ζωή η στυλίστρια και fashion editor Melanie Ward
MARIE CLAIRE

Έφυγε από τη ζωή η στυλίστρια και fashion editor Melanie Ward

Θα μείνει αξέχαστη για τον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση της grunge αισθητικής της δεκαετίας του ’90 και για τη συνεργασία της ως μούσα και δημιουργική συνοδοιπόρος του Helmut Lang.

Έφυγε από τη ζωή η στυλίστρια και fashion editor Melanie Ward
Η στυλίστρια και fashion editor Melanie Ward έφυγε από τη ζωή, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοινώθηκε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

