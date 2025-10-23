Έφυγε από τη ζωή η στυλίστρια και fashion editor Melanie Ward
Θα μείνει αξέχαστη για τον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση της grunge αισθητικής της δεκαετίας του ’90 και για τη συνεργασία της ως μούσα και δημιουργική συνοδοιπόρος του Helmut Lang.
Η στυλίστρια και fashion editor Melanie Ward έφυγε από τη ζωή, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοινώθηκε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
