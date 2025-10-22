H Μπλέικ Λάιβλι συμπλήρωσε το δερμάτινο σύνολό της με αστραφτερές γόβες από τον Christian Louboutin
H ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή και κομψή, επιλέγοντας μια total μπορντό εμφάνιση ιδανική για τον φθινοπωρινό καιρό.
Η νομική διαμάχη ανάμεσα στη Blake Lively και τον Justin Baldoni φαίνεται να συνεχίζεται, με τη δίκη να αναμένεται τον Μάρτιο του 2026, όμως η ηθοποιός δεν χάνει ποτέ τη λάμψη της. Τη Δευτέρα, στη Νέα Υόρκη, η Lively εμφανίστηκε χαμογελαστή και κομψή, επιλέγοντας μια total μπορντό εμφάνιση ιδανική για τον φθινοπωρινό καιρό.
