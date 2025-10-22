H Μπλέικ Λάιβλι συμπλήρωσε το δερμάτινο σύνολό της με αστραφτερές γόβες από τον Christian Louboutin
MARIE CLAIRE

H Μπλέικ Λάιβλι συμπλήρωσε το δερμάτινο σύνολό της με αστραφτερές γόβες από τον Christian Louboutin

H ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστή και κομψή, επιλέγοντας μια total μπορντό εμφάνιση ιδανική για τον φθινοπωρινό καιρό.

H Μπλέικ Λάιβλι συμπλήρωσε το δερμάτινο σύνολό της με αστραφτερές γόβες από τον Christian Louboutin
Η νομική διαμάχη ανάμεσα στη Blake Lively και τον Justin Baldoni φαίνεται να συνεχίζεται, με τη δίκη να αναμένεται τον Μάρτιο του 2026, όμως η ηθοποιός δεν χάνει ποτέ τη λάμψη της. Τη Δευτέρα, στη Νέα Υόρκη, η Lively εμφανίστηκε χαμογελαστή και κομψή, επιλέγοντας μια total μπορντό εμφάνιση ιδανική για τον φθινοπωρινό καιρό.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης