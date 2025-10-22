H Αλεσάντρα Αμπρόσιο με την κόρη και τον σύντροφό της λίγες ημέρες μετά την πασαρέλα της Βικτόρια Σίκρετ (εικόνα)

Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους, η Alessandra Ambrosio και η 17χρονη κόρη της, Anja Ambrosio Mazur, περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί το βράδυ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, στο Bravo Film Festival, κατά την προβολή της ταινίας The Secret Agent στο Ted Mann Theater στο Academy Museum of Motion Pictures.Το supermodel και η κόρη της πόζαραν στους φωτογράφους φορώντας κομψές δημιουργίες που ανέδειξαν τις ομοιότητές τους. Η Alessandra Ambrosio επέλεξε ένα λευκό, μακρυμάνικο πλεκτό φόρεμα με κλειστή λαιμόκοψη, διαφανές από το ύψος των μηρών και κάτω, το οποίο συνδύασε με ανοιχτά λευκά πέδιλα. Η Anja, από την άλλη πλευρά, εμφανίστηκε με ένα μαύρο φόρεμα με κόψιμο στο μπούστο, το οποίο συνδύασε με μαύρη τσάντα και ψηλοτάκουνα πέδιλα σε platform γραμμή. Και οι δύο άφησαν τα μαλλιά τους ελεύθερα, επιλέγοντας διακριτικό μακιγιάζ.Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο σύντροφος της Alessandra Ambrosio, Buck Palmer, ο οποίος επέλεξε ένα μαύρο double-breasted κοστούμι με αντίστοιχο πουκάμισο. Το ζευγάρι, αν και κρατά χαμηλό προφίλ, είχε επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση του μέσω Instagram τον Δεκέμβριο του 2024.