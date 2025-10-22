Ankle boots: Τα στυλ στα οποία ποντάρουμε αυτή τη σεζόν
MARIE CLAIRE

Ankle boots: Τα στυλ στα οποία ποντάρουμε αυτή τη σεζόν

Φέτος, οι sleek γραμμές επιστρέφουν στο προσκήνιο, αντικαθιστώντας τα ογκώδη σχέδια της περσινής χρονιάς.

Ankle boots: Τα στυλ στα οποία ποντάρουμε αυτή τη σεζόν
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μπούμε σε φθινοπωρινή διάθεση από το να επενδύσουμε σε ένα νέο ζευγάρι ankle boots. Κομψά, ευέλικτα και διαχρονικά, είναι η πιο εκλεπτυσμένη εναλλακτική στα καθημερινά sneakers και το κομμάτι που θα μας συνοδεύσει από το γραφείο μέχρι τις βραδινές εξόδους του Σαββατοκύριακου.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης