Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Η φωτογραφία με το ολόσωμο μαγιό και το μεγάλο ψάθινο καπέλο που μας θύμισαν καλοκαίρι

ΗCatherine Zeta-Jones αφήνει πίσω τη σκοτεινή αισθητική της Morticia Addams και υιοθετεί την απόλυτη poolside γοητεία. Η ηθοποιός, έπειτα από ένα γεμάτο καλοκαίρι με την press tour της σειράς Wednesday του Netflix, απολαμβάνει πλέον στιγμές χαλάρωσης κάτω από τον ήλιο και μας έδειξε πώς περνά με μια σπάνια selfie από τον ελεύθερο χρόνο της.Σε ανάρτηση στο Instagram Story, εμφανίζεται σε μια ασπρόμαυρη selfie, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ, κοψίματα στη μέση και δέσιμο στον λαιμό. Το look ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι oversized μαύρα γυαλιά ηλίου και ένα ακόμη πιο oversized ψάθινο καπέλο.