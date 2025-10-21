Εμανουέλ Μπεάρ: Θα ήθελε να κλείσει τη ζωή της σε ένα ελληνικό νησί - Οι φωτογραφίες από τη βόλτα της στον Αργοσαρωνικό
Εμανουέλ Μπεάρ: Θα ήθελε να κλείσει τη ζωή της σε ένα ελληνικό νησί - Οι φωτογραφίες από τη βόλτα της στον Αργοσαρωνικό

Πώς πέρασε τις ημέρες της στην Ελλάδα μετά το Marie Claire Power Trip

Εμανουέλ Μπεάρ: Θα ήθελε να κλείσει τη ζωή της σε ένα ελληνικό νησί - Οι φωτογραφίες από τη βόλτα της στον Αργοσαρωνικό
Τις ομορφιές της χώρας μας απήλαυσε η Γαλλίδα ηθοποιός Emmanuelle Béart, μετά την παρουσία της στο 7ο Marie Claire Power Trip, που διεξήχθη στις 14 Οκτωβρίου στο Cape Sounio και στο οποίο μίλησε ανοιχτά και με ειλικρίνεια για την αιμομικτική κακοποίηση που δέχθηκε ως έφηβη, το ντοκιμαντέρ που ετοίμασε σχετικά, αλλά και την Ελληνίδα γιαγιά της, Μαρία Νικολαΐδη.

 
Η αγαπημένη ηθοποιός και ακτιβίστρια ανάρτησε φωτογραφίες από τις βόλτες της στην Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνουν τοπία από νησιά του Αργοσαρωνικού, με λευκά σπίτια και γαλάζια παραθυρόφυλλα, την ίδια να ποζάρει μέσα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο, τον σύντροφό της να κοιτάζει την κάμερα, την Ακρόπολη και την ακροθαλασσιά. Στη λεζάντα του καρουζέλ έγραψε «Απεριόριστα ευγνώμων για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ελλάδα για πάντα».

