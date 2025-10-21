Βαλέρια Γκολίνο: Με την Ελληνίδα μητέρα της στο Marie Claire Power Trip - Τι είπε για την καταγωγή της από την χώρα μας (βίντεο)

Υπερήφανη που είναι μισή Ελληνίδα δήλωσε η Valeria Golino στο 7o Marie Claire Power Trip, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στη συζήτηση που είχε με την Αναστασία Καμβύση, διευθύντρια σύνταξης του Marie Claire, με θέμα: «Φτιάχνοντας τον δικό σου ορίζοντα: Η τόλμη και το καλλιτεχνικό όραμα ως δυνάμεις αλλαγής».Μιλώντας άπταιστα ελληνικά, η ηθοποιός που μεγάλωσε στη Νάπολη και την Αθήνα, εξομολογήθηκε πως η καταγωγή της από τις δύο μεσογειακές χώρες τη διαμόρφωσε καλλιτεχνικά. «Ό,τι έχουμε δει και ακούσει γύρω μας, η ομορφιά που έχουμε συνηθίσει και στην Ιταλία και στην Ελλάδα και η ασχήμια –αν και μια ασχήμια του Νότου, που δεν είναι πάντα τελείως άσχημη!– σίγουρα με έχουν επηρεάσει, όλους μάς έχουν επηρεάσει. Κουβαλάμε μέσα μας χάος και ομορφιά μαζί. Είμαι περήφανη που είμαι Ιταλο-ελληνίδα».Την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία της παρακολούθησε ως μέρος του κοινού του Power Trip και η μητέρα της που βρίσκεται πάντα στο πλευρό της. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις υπόλοιπες ομιλίες.