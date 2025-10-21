Αυτή είναι η σωστή σειρά εφαρμογής των προϊόντων στο μακιγιάζ (γιατί ναι, έχει σημασία)

Το μακιγιάζ είναι για πολλές από εμάς ένας τρόπος έκφρασης, δημιουργίας αλλά και διασκέδασης και σίγουρα δεν υπάρχει μία και μοναδική “σωστή” σειρά εφαρμογής. Όμως αν θέλουμε το look μας να διαρκεί περισσότερο, να δείχνει πιο ομοιόμορφο και περιποιημένο, υπάρχουν κάποια βασικά βήματα που καλό είναι να ακολουθούμε.1. Προετοιμασία της ΕπιδερμίδαςΞεκινάμε πάντα με καθαρή και καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα. Η σωστή προετοιμασία είναι το Α και το Ω για να “κάτσει” όμορφα το μακιγιάζ μας. Επιλέγουμε έναν ελαφρύ ορό ενυδάτωσης, συνεχίζουμε με ενυδατική κρέμα ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας μας και φυσικά δεν ξεχνάμε το αντηλιακό μας. Ένα SPF που λειτουργεί και σαν primer είναι ιδανικό για να πετύχουμε βάση με διάρκεια.