Η νέα Σελήνη στον Ζυγό και τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο
Καθώς η εποχή του Ζυγού φτάνει στο τέλος της στις 22 Οκτωβρίου, μια δυναμική Νέα Σελήνη στο ίδιο ζώδιο, μία ημέρα νωρίτερα, σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή. Η ανάγκη για ισορροπία, αρμονία και ειλικρίνεια στις σχέσεις έρχεται στο προσκήνιο, καθώς η Νέα Σελήνη καλεί σε εσωτερική ανασκόπηση, ξεκαθαρίσματα και τολμηρές κινήσεις που οδηγούν σε ουσιαστικές αλλαγές.

 
Με τις ενέργειες του Ήλιου και της Σελήνης στον Ζυγό να συναντούν προκλήσεις από τον Δία στον Καρκίνο, η περίοδος αυτή προκαλεί έντονα συναισθήματα και αναμοχλεύει παλιές πληγές. Παράλληλα, η παρουσία του Πλούτωνα στον Υδροχόο και η σύνοδος Ερμή – Άρη στον Σκορπιό δίνουν μια αίσθηση «αποκάλυψης» και βαθιάς ενόρασης, ωθώντας τα ζώδια να δουν την αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι.

