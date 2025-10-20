Φεστιβάλ Λονδίνου: Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσιάζει με μια custom δημιουργία Alexander McQueen
Φεστιβάλ Λονδίνου: Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσιάζει με μια custom δημιουργία Alexander McQueen

H ηθοποιός επέλεξε ένα μεταξωτό και δαντελένιο gown που θύμιζε μοντέρνα πριγκίπισσα.

Φεστιβάλ Λονδίνου: Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσιάζει με μια custom δημιουργία Alexander McQueen
Η Sydney Sweeney ολοκλήρωσε το press tour της ταινίας Christy με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου.

