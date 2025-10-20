Callum Turner και Dua Lipa: Η συνάντηση που μοιάζει να βγήκε από σενάριο — και η ατάκα που έκανε τη διαφορά

Σε μια εποχή που οι σχέσεις συχνά ξεκινούν μέσω apps ή social media, η γνωριμία του ηθοποιού Callum Turner και της παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας Dua Lipa θυμίζει ρομαντική ταινία — και μάλιστα με σενάριο που γράφτηκε από την ίδια τη ζωή. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Sunday Times, ο Turner αποκάλυψε πώς γνωρίστηκαν, ποια ήταν η πρώτη του ατάκα και πώς μια κοινή αγάπη για το διάβασμα στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει η κοινή τους πορεία.Η πρώτη τους συνάντηση έγινε στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια ενός ποτού πριν από ένα πάρτι γενεθλίων κοινής τους φίλης. Καθισμένοι δίπλα-δίπλα, ανακάλυψαν εντελώς τυχαία ότι διάβαζαν το ίδιο βιβλίο: το βραβευμένο Trust του Hernán Díaz.