Velvet nails: Η πιο «ζεστή» τάση του φθινοπώρου επιστρέφει δυναμικά
Ημι-μεταλλικά βερνίκια και φθινοπωρινά χρώματα δημιουργούν το πιο εντυπωσιακό manicure της σεζόν.
Το βελούδο είναι αδιαμφισβήτητα το ύφασμα που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με τη θαλπωρή του χειμώνα. Πλούσιο, πολυτελές και διαχρονικά κομψό, έχει κατακτήσει όχι μόνο τον χώρο της μόδας και της διακόσμησης, αλλά και αυτόν της ομορφιάς. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η τάση των velvet nails, aka των μανικιούρ που «μιμούνται» την υφή και τη λάμψη του αγαπημένου υφάσματος.
Μπορεί να μην είναι φτιαγμένα από πραγματικό βελούδο, το αποτέλεσμα όμως είναι εξίσου εντυπωσιακό. Το μυστικό κρύβεται στα ημι-μεταλλικά βερνίκια, που αντανακλούν το φως με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν ένα τρισδιάστατο, holographic φινίρισμα που θυμίζει ύφασμα.
