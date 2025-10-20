Δέκα μοντέλα μοιράζονται τα beauty tips που ακολουθούν για ευεξία σώματος και δέρματος
Δέκα μοντέλα μοιράζονται τα beauty tips που ακολουθούν για ευεξία σώματος και δέρματος

Mυστικά ομορφιάς από την πασαρέλα: Πώς διατηρούν την επιδερμίδα τους λαμπερή, φρέσκια και υγιή;

Δέκα μοντέλα μοιράζονται τα beauty tips που ακολουθούν για ευεξία σώματος και δέρματος
Ηομορφιά μπορεί να φαίνεται φυσική υπόθεση για τα μοντέλα, όμως πίσω από κάθε λαμπερή εμφάνιση κρύβεται πειθαρχία, σωστή φροντίδα και μερικά καλά φυλαγμένα μυστικά. Από τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης μέχρι τα backstage των fashion weeks, τα μοντέλα έχουν αποκτήσει πολύτιμη γνώση γύρω από το τι πραγματικά λειτουργεί — και τι όχι.

 
Στο σημερινό άρθρο, συγκεντρώσαμε τα αγαπημένα beauty tips από μοντέλα που ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα και τη λάμψη τους. Είτε πρόκειται για απλές καθημερινές συνήθειες είτε για συστατικά-θαύματα, αυτά τα μυστικά μπορούν να κάνουν τη διαφορά και στη δική σας ρουτίνα περιποίησης.

