Jennifer Lopez: «Οι πρώην μου δεν ήταν ικανοί να αγαπήσουν»
Jennifer Lopez: «Οι πρώην μου δεν ήταν ικανοί να αγαπήσουν»
Και η απάντηση του πρώτου συζύγου της, Ojani Noa.
Καλεσμένη στην εκπομπή του Howard Stern, η 56χρονη σταρ, Jennifer Lopez, μίλησε μεταξύ άλλων και για την ερωτική της ζωή. Εξομολογήθηκε ότι, παρά τους γάμους, τις σχέσεις και τις λαμπερές στιγμές, δεν έχει νιώσει ότι την έχουν αγαπήσει πραγματικά. «Όχι», απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια στην ερώτηση αν έχει αγαπηθεί όπως της άξιζε. Και εξήγησε: «Δεν είναι ότι δεν είμαι άξια αγάπης. Απλώς, αυτοί δεν μπορούσαν. Δεν το είχαν μέσα τους».
