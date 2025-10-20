Η ζωή βελτιώνεται σημαντικά για τρία ζώδια μετά τις 20 Οκτωβρίου

Μετά τις 20 Οκτωβρίου 2025, η ζωή αποκτά νέα δυναμική για τρία συγκεκριμένα ζώδια. Η φθίνουσα Σελήνη στον Ζυγό φέρνει ολοκλήρωση, ανακούφιση και καλοτυχία. Καθαρίζει το τοπίο από ό,τι δεν λειτουργεί πλέον και αφήνει πίσω ένα αίσθημα ικανοποίησης με όσα παραμένουν. Για τα παρακάτω ζώδια, η Δευτέρα φέρνει απρόσμενα δώρα. Το σύμπαν ευθυγραμμίζεται με τρόπο που προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειάζεται περισσότερο ο καθένας.ΤαύροςΗ φθίνουσα Σελήνη στον Ζυγό φέρνει μια μεταμορφωτική κατάσταση που λειτουργεί προς όφελος του Ταύρου. Η ζωή παρουσιάζει σαφή βελτίωση, αποτέλεσμα μιας πρόσφατης εσωτερικής συνειδητοποίησης. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια αυτού του ζωδίου και η καλοτυχία προσελκύεται μέσα από την επίδραση του Ζυγού. Η αίσθηση ανακούφισης είναι άμεση και γίνεται φανερό ότι η ζωή μπορεί να είναι πολύ καλύτερη απ’ όσο είχατε ποτέ φανταστεί.