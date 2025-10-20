Κέιτ Μπλάνσετ - Βασιλιάς Κάρολος: Γιατί ηχογράφησαν στα κρυφά ένα podcast (βίντεο)

ΟΒασιλιάς Κάρολος και η Cate Blanchett ένωσαν τις δυνάμεις τους για μια σημαντική συζήτηση. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός γιόρτασε με τον Βασιλιά Κάρολ την παγκοσμίου φήμης και καινοτόμα τράπεζα σπόρων και τον κρίσιμο ρόλο της στη διατήρηση της ισορροπίας στη φύση.Η Millennium Seed Bank ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια από τον Βασιλιά Κάρολο με στόχο να σωθούν οι σπόροι πριν εξαφανιστούν λόγω των πιέσεων από την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.Για τον Βασιλιά, πρόκειται για τη δεύτερη του εμφάνιση σε podcast φέτος, έπειτα από ένα ειδικό επεισόδιο για το Apple Music τον Μάρτιο, στο οποίο παρουσίασε μερικά από τα αγαπημένα του τραγούδια.Για την ηθοποιό, η οποία είναι ενεργή και στις ενέργειες του Earthshot Prize του Πρίγκιπα William, η συζήτηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία με μέλος της βασιλικής οικογένειας.Το podcast, με τίτλο Unearthed, γυρίστηκε στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Kew, οι οποίοι διαχειρίζονται την τράπεζα σπόρων στο Wakehurst, στο Sussex. Στο επεισόδιο του Ιουλίου, η ηθοποιός συνοδευόταν από την επικεφαλής ερευνήτρια διατήρησης σπόρων, Dr. Elinor Breman, σε μια ηλιόλουστη γωνιά του Windsor.«Το μέλλον της ζωής στη Γη μπορεί να εξαρτάται από τους σπόρους που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή την τράπεζα», είπε η Cate Blanchett στον πρόλογό της.