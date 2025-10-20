Τίλντα Σουίντον: «Εκείνη τη χρονιά πήγα σε 43 κηδείες»

Η Tilda Swinton έδωσε μια νέα συνέντευξη στο Woman’s Hour του BBC με αφορμή την εικαστική έκθεσή της στο Άμστερνταμ με τίτλο «Tilda Swinton – Ongoing». Η Σκοτσέζα ηθοποιός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην εποχή της έξαρσης του HIV/AIDS, που έγινε σε μεγάλο βαθμό θεμέλιο της δημιουργικής διαδικασίας της. Τότε, μάλιστα, και συγκεκριμένα το 1994, έχασε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες της, τον κινηματογραφιστή Derek Jarman.