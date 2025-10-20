Τίλντα Σουίντον: «Εκείνη τη χρονιά πήγα σε 43 κηδείες»
MARIE CLAIRE

Τίλντα Σουίντον: «Εκείνη τη χρονιά πήγα σε 43 κηδείες»

Η ηθοποιός θυμάται την εποχή της έξαρσης του HIV/AIDS

Τίλντα Σουίντον: «Εκείνη τη χρονιά πήγα σε 43 κηδείες»
Η Tilda Swinton έδωσε μια νέα συνέντευξη στο Woman’s Hour του BBC με αφορμή την εικαστική έκθεσή της στο Άμστερνταμ με τίτλο «Tilda Swinton – Ongoing». Η Σκοτσέζα ηθοποιός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην εποχή της έξαρσης του HIV/AIDS, που έγινε σε μεγάλο βαθμό θεμέλιο της δημιουργικής διαδικασίας της. Τότε, μάλιστα, και συγκεκριμένα το 1994, έχασε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες της, τον κινηματογραφιστή Derek Jarman.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης