Κιμ Καρντάσιαν: «Μπορεί να είχαμε πέντε Λαμποργκίνι στο σπίτι και μετά να επέστρεφα και να είχαν εξαφανιστεί»

Η Kim Kardashian έδωσε μια νέα συνέντευξη στη σειρά podcast του Alex Cooper «Call Her Daddy», όπου η δημοσιογράφος τη ρώτησε, αρχικά, πόσα χρήματα ξοδεύει τον μήνα σε πολυτελείς αγορές – αν ο αριθμός είναι εξαψήφιος ή επταψήφιος. «Μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο δολάρια» απάντησε εκείνη, η οποία επίσης παραδέχτηκε πως «δεν έχω εικόνα πόσο κοστίζουν κάποια απλά πράγματα, θα ήθελα να ξέρω πόσο κοστίζει ένα μπουκάλι γάλα».