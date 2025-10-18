Κιμ Καρντάσιαν: «Μπορεί να είχαμε πέντε Λαμποργκίνι στο σπίτι και μετά να επέστρεφα και να είχαν εξαφανιστεί»
Κιμ Καρντάσιαν: «Μπορεί να είχαμε πέντε Λαμποργκίνι στο σπίτι και μετά να επέστρεφα και να είχαν εξαφανιστεί»
Μίλησε για τις ακρότητές του Kanye West όταν βρισκόταν σε ένα ψυχωτικό επεισόδιο
Η Kim Kardashian έδωσε μια νέα συνέντευξη στη σειρά podcast του Alex Cooper «Call Her Daddy», όπου η δημοσιογράφος τη ρώτησε, αρχικά, πόσα χρήματα ξοδεύει τον μήνα σε πολυτελείς αγορές – αν ο αριθμός είναι εξαψήφιος ή επταψήφιος. «Μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο δολάρια» απάντησε εκείνη, η οποία επίσης παραδέχτηκε πως «δεν έχω εικόνα πόσο κοστίζουν κάποια απλά πράγματα, θα ήθελα να ξέρω πόσο κοστίζει ένα μπουκάλι γάλα».
