Το σημάδι σας ότι δεν είστε τεμπέλες – είστε απλώς εξαντλημένες και χρειάζεστε ξεκούραση
Burn out: Όταν το σώμα και το μυαλό λένε «πάρε ανάσα», αλλά το άγχος της καθημερινότητας δεν σας αφήνει να σταματήσετε.
Κάντε το εικόνα: είναι Σάββατο απόγευμα, έχετε περάσει μία κουραστική εβδομάδα στη δουλειά γεμάτη project και υπερωρίες, και ενώ είχατε κανονίσει να βγείτε με τις φίλες σας, να πάτε σε μάθημα Pilates ή να καθαρίσετε το σπίτι, τελικά μένετε μέσα, χωρίς καθόλου διάθεση ή ενέργεια να κάνετε οτιδήποτε. Αν αυτό σας θυμίζει κάτι, μην ανησυχείτε, δεν είστε τεμπέλες – είστε εξουθενωμένες.
Για να καταλάβετε αν βρίσκεστε σε κατάσταση burn out, σκεφτείτε αν συχνά δουλεύετε μέσα στο μεσημεριανό σας διάλειμμα, αν λέτε «ναι» σε κάθε αίτημα που σας κάνουν ή αν σκέφτεστε συνέχεια τη δουλειά και νιώθετε ότι ποτέ δεν καταφέρνετε να αποσυνδεθείτε πραγματικά. Αν οι απαντήσεις σας είναι καταφατικές, τότε μάλλον χρειάζεστε ξεκούραση.
