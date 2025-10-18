Το σημάδι σας ότι δεν είστε τεμπέλες – είστε απλώς εξαντλημένες και χρειάζεστε ξεκούραση

Κάντε το εικόνα: είναι Σάββατο απόγευμα, έχετε περάσει μία κουραστική εβδομάδα στη δουλειά γεμάτη project και υπερωρίες, και ενώ είχατε κανονίσει να βγείτε με τις φίλες σας, να πάτε σε μάθημα Pilates ή να καθαρίσετε το σπίτι, τελικά μένετε μέσα, χωρίς καθόλου διάθεση ή ενέργεια να κάνετε οτιδήποτε. Αν αυτό σας θυμίζει κάτι, μην ανησυχείτε, δεν είστε τεμπέλες – είστε εξουθενωμένες.Για να καταλάβετε αν βρίσκεστε σε κατάσταση burn out, σκεφτείτε αν συχνά δουλεύετε μέσα στο μεσημεριανό σας διάλειμμα, αν λέτε «ναι» σε κάθε αίτημα που σας κάνουν ή αν σκέφτεστε συνέχεια τη δουλειά και νιώθετε ότι ποτέ δεν καταφέρνετε να αποσυνδεθείτε πραγματικά. Αν οι απαντήσεις σας είναι καταφατικές, τότε μάλλον χρειάζεστε ξεκούραση.