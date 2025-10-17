«Έχουμε και Λέμε»: Είναι όντως «θέμα αισθητικής»;

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξερευνά τις έννοιες της αισθητικής και του γούστου, αναλύει τους παράγοντες που διαμορφώνουν την λεγόμενη «κοινή αισθητική» και εξηγεί γιατί η αισθητική έχει γίνει καμουφλάζ για τις συνειδητές ή ασυνείδητες κοινωνικές προκαταλήψεις που όλοι, σε κάποιο βαθμό, έχουμε.