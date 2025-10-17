«Έχουμε και Λέμε»: Είναι όντως «θέμα αισθητικής»;
«Έχουμε και Λέμε»: Είναι όντως «θέμα αισθητικής»;
Ή μήπως χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση για να συγκαλύψουμε τις δικές μας προσωπικές αγκυλώσεις
Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου εξερευνά τις έννοιες της αισθητικής και του γούστου, αναλύει τους παράγοντες που διαμορφώνουν την λεγόμενη «κοινή αισθητική» και εξηγεί γιατί η αισθητική έχει γίνει καμουφλάζ για τις συνειδητές ή ασυνείδητες κοινωνικές προκαταλήψεις που όλοι, σε κάποιο βαθμό, έχουμε.
Ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο marieclaire.gr
Ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα