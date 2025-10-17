Σε κάθε γυναικοπαρέα, υπάρχει μια «μαμά»: Αυτή που οργανώνει τις συναντήσεις και φροντίζει για όλες
Σε κάθε γυναικοπαρέα, υπάρχει μια «μαμά»: Αυτή που οργανώνει τις συναντήσεις και φροντίζει για όλες
Χωρίς τη «μαμά», η γυναικοπαρέα ίσως και να είχε διαλυθεί
Είναι αυτή που παίρνει την πρωτοβουλία να προτείνει στην ομαδική συνομιλία μας την επόμενη έξοδο. Που τηλεφωνεί στο εστιατόριο να κλείσει τραπέζι για τέσσερις. Ή που θα επικοινωνήσει μαζί μας να μας ρωτήσει αν συνήλθε το παιδί μας από την ίωσή του ή πώς πήγε εκείνη η συνέντευξη για δουλειά.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα