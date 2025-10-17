«Φοβόμουν οτι θα εμφανιστεί στο κατώφλι με μαχαίρι» λέει για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς ο πρώην σύζυγός της

Ο πρώην σύζυγός της Britney Spears, Kevin Federline, κυκλοφόρησε ένα νέο, αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο «You thought you knew», όπου απευθύνει κατηγορίες προς την ποπ σταρ. «Ο λόγος που το κάνω τώρα είναι γιατί ήθελα να είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά μου θα ήταν αρκετά μεγάλα για να το καταλάβουν» είπε σε μια νέα συνέντευξή του στο Entertainment Tonight. Να θυμίσουμε ότι το πρώην ζευγάρι έχει δύο γιους, τον 20χρονο Sean Preston και τον 19χρονο Jayden James, από τους οποίους μάλιστα η τραγουδίστρια ήταν αποξενωμένη μέχρι πολύ πρόσφατα.