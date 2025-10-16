Η Γεωργία Λαλέ, η εικαστικός της «Ροζ Σημαίας», σε νέα, ατομική έκθεση στην Αθήνα
Η Γεωργία Λαλέ, η εικαστικός της «Ροζ Σημαίας», σε νέα, ατομική έκθεση στην Αθήνα
Η γκαλερί a.antonopoupou.art παρουσιάζει τη νέα δουλειά της δημιουργού που χρησιμοποιεί σεντόνια ως καμβάδες, με τίτλο «Εν Τούτω Νίκα» από τις 23/10 έως τις 29/11.
Η γκαλερί a.antonopoupou.art παρουσιάζει τη νέα δουλειά της Γεωργίας Λαλέ με τίτλο «Εν Τούτω Νίκα» από τις 23/10 έως τις 29/11. Η γνωστή για το ακτιβιστικό της έργο καλλιτέχνης, δημιουργός της «Ροζ Σημαίας», μας καλεί σε ένα ταξίδι στο χρόνο, στους αγώνες και στον πόνο των γυναικών, με οδηγό την Άννα (μορφή από το σχολικό αναγνωστικό Αλφαβητάριον, 1955, της Α΄ δημοτικού), από την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα