Η Γεωργία Λαλέ, η εικαστικός της «Ροζ Σημαίας», σε νέα, ατομική έκθεση στην Αθήνα

Η γκαλερί a.antonopoupou.art παρουσιάζει τη νέα δουλειά της Γεωργίας Λαλέ με τίτλο «Εν Τούτω Νίκα» από τις 23/10 έως τις 29/11. Η γνωστή για το ακτιβιστικό της έργο καλλιτέχνης, δημιουργός της «Ροζ Σημαίας», μας καλεί σε ένα ταξίδι στο χρόνο, στους αγώνες και στον πόνο των γυναικών, με οδηγό την Άννα (μορφή από το σχολικό αναγνωστικό Αλφαβητάριον, 1955, της Α΄ δημοτικού), από την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας.

