Η Βίκυ Καγιά φόρεσε τζιν με το τέλειο τοπ για το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Η Βίκυ Καγιά φόρεσε τζιν με το τέλειο τοπ για το φθινόπωρο

Για μια effortless καθημερινή εμφάνιση.

Η Βίκυ Καγιά φόρεσε τζιν με το τέλειο τοπ για το φθινόπωρο
Αν υπάρχει ένα τοπ που καταφέρνει να συνδυάσει την ανάγκη για άνεση, τόσο χαρακτηριστική του κρύου καιρού, με μια κομψή εμφάνιση αυτό είναι το αγαπημένο μας polo shirt, το απόλυτο κομμάτι του φθινοπώρου.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης