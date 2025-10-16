Η έντονη τριχόπτωση του φθινοπώρου είναι πιο συνηθισμένη απ’ όσο νομίζουμε

Γιατί συμβαίνει, πώς θα την αντιμετωπίσουμε και πότε πρέπει να ανησυχήσουμε;

Το παρατηρήσαμε ξανά. Εκεί που λουζόμαστε ή χτενιζόμαστε, μένουμε με αρκετές τρίχες στα χέρια ή στη βούρτσα. Το ένστικτό μας λέει να ανησυχήσουμε, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτή η εποχική “απώλεια” είναι κάτι πολύ πιο φυσιολογικό απ’ ό,τι φανταζόμαστε. Αν λοιπόν τους τελευταίους μήνες νιώθουμε ότι τα μαλλιά μας έχουν αραιώσει λίγο παραπάνω, ίσως απλά να φταίει το φθινόπωρο.





Στην πραγματικότητα, δεν είναι τυχαίο. Οι αλλαγές στις εποχές, ειδικά η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, επηρεάζουν τον κύκλο ζωής των μαλλιών μας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι θύλακες των τριχών “κρατούν” περισσότερα μαλλιά για να προστατεύσουν το τριχωτό της κεφαλής από τον ήλιο. Όμως, καθώς μπαίνει το φθινόπωρο, πολλές από αυτές τις τρίχες μπαίνουν στη φάση της πτώσης. Και αυτή η πτώση μπορεί να γίνει αρκετά ορατή.

16.10.2025, 16:30