90χρονη γιαγιά πήρε το πτυχίο της 70 χρόνια μετά την έναρξη των σπουδών της - Τα δισέγγονά της στην αποφοίτηση (βίντεο)
Το δυνατό μήνυμα που στέλνει
Εβδομήντα χρόνια μετά την έναρξη των σπουδών της, η Maryette McFarland από το Londonderry της Βόρειας Ιρλανδίας, αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, αποκτώντας πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία από το Open University.
Σε ηλικία 90 ετών, ήταν η μεγαλύτερη από τους περισσότερους από 300 απόφοιτους που συμμετείχαν στην τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στο Belfast. Η περίπτωσή της δεν προκαλεί απλώς συγκίνηση, αλλά αποτελεί ένα παράδειγμα υπομονής, επιμονής και στήριξης από φίλους, καθηγητές και οικογένεια.
«Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Μου πήρε αρκετό καιρό», δήλωσε η ίδια.
Η McFarland ξεκίνησε αρχικά τις σπουδές της στο Δουβλίνο τη δεκαετία του 1960, ωστόσο τότε κέρδισε η αγάπη: εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να παντρευτεί. Αν και χρειάστηκαν μερικά χρόνια, η επιθυμία για μάθηση δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Έτσι, αποφάσισε να ξαναρχίσει τις σπουδές της μέσω του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης από ένα τροχαίο ατύχημα.
