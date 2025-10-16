Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανοίγουν φύλλο πίτας και καλλιεργούν λινάρι - Δείτε βίντεο

Μια απροσδόκητη αλλά με θερμή υποδοχή επίσκεψη πραγματοποίησαν στις 14 Οκτωβρίου ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Kate στη Βόρεια Ιρλανδία, στο πλαίσιο μιας περιοδείας με έμφαση στην τοπική ανάπτυξη, την καινοτομία και τις δημιουργικές πρωτοβουλίες.Το royal couple επισκέφθηκε αρχικά το νέο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Fire & Rescue Service – NIFRS) στο Cookstown. Το υπερσύγχρονο αυτό κέντρο αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της NIFRS και προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση στη νέα γενιά πυροσβεστών της περιοχής.Κατά την επίσκεψή τους, ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Kate συναντήθηκαν με τον αργηχό του σταθμού και ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι πυροσβέστες αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες. Οι ίδιοι συμμετείχαν μάλιστα ενεργά σε προσομοιώσεις, με ένα σενάριο να τους καλεί να ρίξουν σωσίβια σε «τραυματία» μέσα σε ποταμό με ισχυρό ρεύμα. Σύμφωνα με τη The Sun, κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο του.