Robert De Niro και Al Pacino: Πρωταγωνιστούν μαζί σε μια καμπάνια που υμνεί τη φιλία και τη διαχρονική σύνδεση

Η Moncler παρουσίασε τη νέα της καμπάνια με τίτλο «Warmer Together», φέρνοντας στο προσκήνιο δύο από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του αμερικανικού κινηματογράφου: τον Robert De Niro και τον Al Pacino. Στη σειρά φωτογραφιών και βίντεο που υπογράφει ο διάσημος φωτογράφος Platon, οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, γεμάτοι συναίσθημα, με φόντο ένα θεατρικό σκηνικό που παραπέμπει στις ρίζες τους: τη Stella Adler Acting School στη Νέα Υόρκη, όπου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. Έκτοτε, είναι φίλοι για πάνω από 50 χρόνια.