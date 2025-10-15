Robert De Niro και Al Pacino: Πρωταγωνιστούν μαζί σε μια καμπάνια που υμνεί τη φιλία και τη διαχρονική σύνδεση
MARIE CLAIRE

Robert De Niro και Al Pacino: Πρωταγωνιστούν μαζί σε μια καμπάνια που υμνεί τη φιλία και τη διαχρονική σύνδεση

Οι δύο θρυλικοί ηθοποιοί επανενώνονται στο συγκινητικό project «Warmer Together», μια ωδή στη φιλία, τη ζεστασιά και την ανθρώπινη σχέση.

Robert De Niro και Al Pacino: Πρωταγωνιστούν μαζί σε μια καμπάνια που υμνεί τη φιλία και τη διαχρονική σύνδεση
Η Moncler παρουσίασε τη νέα της καμπάνια με τίτλο «Warmer Together», φέρνοντας στο προσκήνιο δύο από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του αμερικανικού κινηματογράφου: τον Robert De Niro και τον Al Pacino. Στη σειρά φωτογραφιών και βίντεο που υπογράφει ο διάσημος φωτογράφος Platon, οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, γεμάτοι συναίσθημα, με φόντο ένα θεατρικό σκηνικό που παραπέμπει στις ρίζες τους: τη Stella Adler Acting School στη Νέα Υόρκη, όπου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. Έκτοτε, είναι φίλοι για πάνω από 50 χρόνια.

