Loafers: Τα πιο κομψά ζευγάρια της φετινής σεζόν
MARIE CLAIRE

Loafers: Τα πιο κομψά ζευγάρια της φετινής σεζόν

Ένα διαχρονικό ζευγάρι που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και θα παραμείνει μια αλάνθαστη επιλογή για τα επόμενα χρόνια.

Loafers: Τα πιο κομψά ζευγάρια της φετινής σεζόν
Αν ψάχνετε το τέλειο ζευγάρι loafers, βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Οι τάσεις έρχονται και φεύγουν αυτά τα παπούτσια όμως διατηρούν την κλασική κομψότητα και την εκλεπτυσμένη πινελιά τους. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως ξεπεραστούν σύντομα, καθώς είναι ένα διαχρονικό ζευγάρι που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και θα παραμείνει μια αλάνθαστη επιλογή για τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης