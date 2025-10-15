Μαντόνα: Εύχεται στη Λούρδη για τα γενέθλιά της δημοσιεύοντας σέξι φωτογραφίες της κόρης της

Η Madonna εύχεται στην κόρη της, την 29χρονη Lourdes Leon, για τα γενέθλιά της με μια νέα ανάρτηση στο Instagram, όπου της γράφει: «Χρόνια πολλά, Lolita! Φως της ζωής μου. Να μην ξεχνάς ποτέ ποια είσαι. Μικρό μου αστέρι. Να λάμπεις πιο φωτεινό από όλα τα αστέρια στον ουρανό. Να μην ξεχνάς να ονειρεύεσαι. Πεταλουδίτσα. Να μην ξεχνάς από πού προέρχεσαι. Με αγάπη».