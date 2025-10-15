Τι συμβαίνει στην επιδερμίδα μας όταν τα πινέλα του μακιγιάζ δεν είναι καθαρά;

Πώς κάτι τόσο μικρό μπορεί να επηρεάζει τόσο πολύ το δέρμα μας.



Ξεκινάμε τη μέρα μας με λίγη μάσκαρα, λίγο ρουζ και λίγη concealer στα ζυγωματικά. Η ρουτίνα του μακιγιάζ μπορεί να είναι χαλαρωτική, δημιουργική, ακόμα και απολαυστική. Διαλέγουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα, παίζουμε με τα χρώματα, δοκιμάζουμε νέες υφές και νιώθουμε πως παίρνουμε λίγη από τη μέρα στα χέρια μας. Όμως πότε ήταν η τελευταία φορά που καθαρίσαμε τα πινέλα μας;





Το ξέρουμε, δεν είναι το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της beauty ρουτίνας μας, αλλά αξίζει να του δώσουμε λίγη σημασία. Γιατί όσο όμορφο κι αν είναι το αποτέλεσμα του μακιγιάζ, μπορεί να κρύβει μικρές παγίδες αν χρησιμοποιούμε βρώμικα εργαλεία.

