Πρωτεΐνη: Η αθέατη σύμμαχος στην καθημερινότητα μιας γυναίκας
Πρωτεΐνη: Η αθέατη σύμμαχος στην καθημερινότητα μιας γυναίκας

Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη πείνα, καλύτερη διάθεση.

Πρωτεΐνη: Η αθέατη σύμμαχος στην καθημερινότητα μιας γυναίκας
Ζούμε σε εποχές που απαιτούν από εμάς τις γυναίκες να κάνουμε τα πάντα: Να είμαστε παρούσες, παραγωγικές, δυναμικές, διαθέσιμες. Να ισορροπούμε ανάμεσα σε καριέρα, προσωπική ζωή, φίλους, παιδιά – και κάπου εκεί, να φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Δεν είναι λίγες οι φορές που, μέσα σ’ αυτήν τη διαρκή εναλλαγή ρόλων, καταλήγουμε να νιώθουμε εξαντλημένες. Το σώμα να «σβήνει» πριν τελειώσει η μέρα, το μυαλό να χρειάζεται συνεχώς καφέδες για να κρατηθεί, και η διάθεση να πέφτει χωρίς ξεκάθαρη αφορμή. Σαν να μας λείπει κάτι — κι αυτό το κάτι, πολύ συχνά, είναι η πρωτεΐνη.

 
Πρωτεΐνη: το μυστικό πίσω από την ενέργεια και τη διάθεση.

