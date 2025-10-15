Ο σταρ του «Brown Sugar» πέθανε μόλις 51 ετών - Η απώλεια της πρώην συντρόφου του, η μάχη του με τις ουσίες
Ο D'Angelo είχε διαγνωστεί με καρκίνο
Ο πρωτοπόρος τραγουδιστής της R&B και της neo-soul D’Angelo, διάσημος για επιτυχίες όπως οι «Lady», «Brown Sugar», «Untitled (How Does It Feel?)», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.
