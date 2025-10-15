Ο σταρ του «Brown Sugar» πέθανε μόλις 51 ετών - Η απώλεια της πρώην συντρόφου του, η μάχη του με τις ουσίες
MARIE CLAIRE

Ο σταρ του «Brown Sugar» πέθανε μόλις 51 ετών - Η απώλεια της πρώην συντρόφου του, η μάχη του με τις ουσίες

Ο D'Angelo είχε διαγνωστεί με καρκίνο

Ο σταρ του «Brown Sugar» πέθανε μόλις 51 ετών - Η απώλεια της πρώην συντρόφου του, η μάχη του με τις ουσίες
Ο πρωτοπόρος τραγουδιστής της R&B και της neo-soul D’Angelo, διάσημος για επιτυχίες όπως οι «Lady», «Brown Sugar», «Untitled (How Does It Feel?)», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης