Welcome to Lili-Land: Το πρώτο K-Beauty φεστιβάλ της Ελλάδας είναι γεγονός

To K-Beauty και και το Korean Skincare, είναι αναμφίβολα από τις μεγαλύτερες τάσεις στον κόσμο της ομορφιάς αυτό το διάστημα. Αντίστοιχα, τα Lili είναι η πιο φρέσκια και δυναμική άφιξη στη beauty βιομηχανία της Ελλάδας. Από το 2021, έχουν καταφέρει να εδραιωθούν ως η πρώτη και μεγαλύτερη αλυσίδα drugstore καλλυντικών, ένας χώρος δηλαδή που συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα όσα χρειάζεται ο καταναλωτής για την καθημερινή του φροντίδα, από μακιγιάζ, αρώματα, και προϊόντα μαλλιών και σώματος, μέχρι προϊόντα για την οικογένεια.Τα Lili, προσεγγίζουν το beauty shopping ως μια ολιστική εμπειρία που συνδυάζει ποιότητα, καινοτομία, προσιτές τιμές και μια επιμελημένη επιλογή από διεθνώς αναγνωρισμένα brands αλλά και αποκλειστικά προϊόντα με την υπογραφή τους. Στόχος τους είναι να προσφέρουν ποιοτικά, αλλά οικονομικά προϊόντα, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες ομορφιάς και περιποίησης.